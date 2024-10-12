Українцям не потрібні більше ксерокопії, скан-копій чи фото – у ПФУ розповіли про шеринг документів

Пенсійний фонд України впроваджує шеринг цифрових документів через застосунок «Дія».

Джерело фото: Дія

Пенсійний фонд України оголосив, що для отримання більшості послуг у територіальних органах фонду більше не буде потрібно надавати ксерокопії або скан-копії особистих документів, таких як біометричний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи свідоцтво про народження. Натомість, користувачі можуть скористатися електронними документами з мобільного застосунку «Дія» за допомогою шерингу.

Процес шерингу відбувається наступним чином:

Користувач відкриває цифрові документи у застосунку «Дія» та генерує штрихкод.

Працівник Пенсійного фонду вводить 13-значний код, зазначений під штрихкодом, у свою інформаційну систему.

Користувач підтверджує запит на надання копії документа через «Дія.Підпис» на своєму смартфоні.

Після накладання цифрового підпису, документ надсилається у форматі підписаного PDF-файлу до системи фонду.

Цифрові документи з «Дії» можуть використовуватися для:

Призначення та перерахунку пенсій, субсидій та соціальних виплат;

Оформлення та отримання пенсійних посвідчень;

Отримання довідок та витягів з реєстрів;

Виправлення персональних даних у реєстрах.

Система забезпечує безпеку даних завдяки їх зашифрованню, що гарантує, що лише запитуваний державний орган може їх обробити. Передача даних відбувається тільки за згодою користувача, що зберігає конфіденційність та відповідність законодавству про захист персональних даних.

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