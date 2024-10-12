Українцям не потрібні більше ксерокопії, скан-копій чи фото – у ПФУ розповіли про шеринг документів

Пенсійний фонд України оголосив, що для отримання більшості послуг у територіальних органах фонду більше не буде потрібно надавати ксерокопії або скан-копії особистих документів, таких як біометричний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) чи свідоцтво про народження. Натомість, користувачі можуть скористатися електронними документами з мобільного застосунку «Дія» за допомогою шерингу.
Процес шерингу відбувається наступним чином:
Цифрові документи з «Дії» можуть використовуватися для:
Система забезпечує безпеку даних завдяки їх зашифрованню, що гарантує, що лише запитуваний державний орган може їх обробити. Передача даних відбувається тільки за згодою користувача, що зберігає конфіденційність та відповідність законодавству про захист персональних даних.
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