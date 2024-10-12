Практика судов
  1. В Украине

Украинцам не нужны больше ксерокопии, скан-копии или фото – в ПФУ рассказали о шеринге документов

12:05, 12 октября 2024
Пенсионный фонд Украины внедряет шеринг цифровых документов через приложение «Дія».
Украинцам не нужны больше ксерокопии, скан-копии или фото – в ПФУ рассказали о шеринге документов
Источник фото: Дія
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины объявил, что для получения большинства услуг в территориальных органах фонда больше не потребуется предоставлять ксерокопии или скан-копии личных документов, таких как биометрический паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или свидетельство о рождении. Вместо этого, пользователи могут воспользоваться электронными документами с мобильного приложения «Дія» с помощью шеринга.

Процесс шеринга происходит следующим образом:

- Пользователь открывает цифровые документы в приложении «Дія» и генерирует штрихкод.

- Работник Пенсионного фонда вводит 13-значный код, указанный под штрихкодом, в свою информационную систему.

- Пользователь подтверждает запрос на предоставление копии документа через «Дія.Підпис» на своем смартфоне.

- После наложения цифровой подписи, документ отправляется в формате подписанного PDF-файла в систему фонда.

Цифровые документы из «Дії» могут использоваться для:

- Назначение и перерасчета пенсий, субсидий и социальных выплат;

- Оформления и получения пенсионных удостоверений;

- Получения справок и выписок из реестров;

- Исправления персональных данных в реестрах.

Система обеспечивает безопасность данных благодаря их зашифровке, что гарантирует, что только запрашиваемый государственный орган может их обработать. Передача данных происходит только с согласия пользователя, что сохраняет конфиденциальность и соответствие законодательству о защите персональных данных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

документы Дия ПФУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Нацбанк сможет приобретать в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения в случае обращения взыскания как на предмет залога

Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс.

Военные командиры будут отвечать за определенные военные преступления подчиненных – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, согласно которому военный командир будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437-439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным.

Запрет подозреваемому общаться «со всеми на свете»: закон и практика

Практика установления судом, в частности ВАКС, тотального запрета подозреваемому общаться «со всеми на свете» нарушает предписания Конституции и УПК – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Верховный Суд высказался по поводу дезертирства военнослужащего, который проходил службу по контракту

В кассационной жалобе защитник ссылается на то, что в действиях осужденного отсутствуют признаки дезертирства, ведь он получил приказ от руководителя об уничтожении причастности к войску и возвращении к гражданской жизни, и такой приказ получили другие военнослужащие отряда осужденного, в результате чего вся рота не явилась на место несения службы.

Верховная Рада увеличила штат Государственного бюро расследований на 300 человек

Поправками к закону о наделении специалистов полномочиями экспертов депутаты решили увеличить количество сотрудников ГБР.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Галина Станковська
    Галина Станковська
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України