Украинцам не нужны больше ксерокопии, скан-копии или фото – в ПФУ рассказали о шеринге документов

Пенсионный фонд Украины внедряет шеринг цифровых документов через приложение «Дія».

Источник фото: Дія

Пенсионный фонд Украины объявил, что для получения большинства услуг в территориальных органах фонда больше не потребуется предоставлять ксерокопии или скан-копии личных документов, таких как биометрический паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) или свидетельство о рождении. Вместо этого, пользователи могут воспользоваться электронными документами с мобильного приложения «Дія» с помощью шеринга.

Процесс шеринга происходит следующим образом:

- Пользователь открывает цифровые документы в приложении «Дія» и генерирует штрихкод.

- Работник Пенсионного фонда вводит 13-значный код, указанный под штрихкодом, в свою информационную систему.

- Пользователь подтверждает запрос на предоставление копии документа через «Дія.Підпис» на своем смартфоне.

- После наложения цифровой подписи, документ отправляется в формате подписанного PDF-файла в систему фонда.

Цифровые документы из «Дії» могут использоваться для:

- Назначение и перерасчета пенсий, субсидий и социальных выплат;

- Оформления и получения пенсионных удостоверений;

- Получения справок и выписок из реестров;

- Исправления персональных данных в реестрах.

Система обеспечивает безопасность данных благодаря их зашифровке, что гарантирует, что только запрашиваемый государственный орган может их обработать. Передача данных происходит только с согласия пользователя, что сохраняет конфиденциальность и соответствие законодательству о защите персональных данных.

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