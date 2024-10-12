ВСУ уничтожили топливные запасы армии рф в Луганской области

В Генштабе подтвердил удар по нефтебазе, поставлявшей топливо для россиян.

Источник фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в районе города Ровеньки Луганской области, где хранились горюче-смазочные материалы, которые использовались российскими военными. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Сегодня ночью нанесен удар по складу горюче-смазочных материалов в районе города Ровеньки на временно оккупированной территории Луганской области. На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись в том числе и для нужд армии рф», - говорится в заявлении.

На территории нефтебазы зафиксирован пожар. В Генштабе ВСУ отметили, что этот объект уже подвергался ударам украинских военных в прошлом. Операцию осуществили Главное управление разведки Минобороны в сотрудничестве с другими составляющими Сил обороны Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.