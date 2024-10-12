ЗСУ знищили паливні запаси армії рф в Луганській області

У Генштабі підтвердив удар по нафтобазі, що постачала паливо для росіян.

Джерело фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі в районі міста Ровеньки Луганської області, де зберігалися паливно-мастильні матеріали, які використовувалися російськими військовими. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії рф» – йдеться у заяві.

На території нафтобази зафіксовано пожежу. У Генштабі ЗСУ зазначили, що цей об'єкт вже зазнавав ударів українських військових у минулому. Операцію здійснили Головне управління розвідки Міноборони у співпраці з іншими складовими Сил оборони України.

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