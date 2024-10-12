ЗСУ демонструють успіхи у знищенні ворожих цілей за допомогою дронів, – Головнокомандувач Сирський

147 військових підрозділів БпАК отримали відзнаки.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив про позитивну динаміку у поразці та знищенні ворожих цілей ударними дронами за підсумками вересня. Про це він розповів у суботу після щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем.

«147 військовослужбовців підрозділів БпАК, які успішно нищать ворога та його техніку, заохотив відзнаками Головнокомандувача», – зазначив Сирський у своєму пості на Facebook.

На закритій відеоконференції командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський доповів про формування нових підрозділів та результати застосування дронів у бойових районах. Крім того, керівники структурних підрозділів Збройних Сил України обговорили розвиток можливостей безпілотних авіаційних комплексів.

Сирський також визначив конкретні завдання щодо прискорення розвитку цього роду сил, нарощування чисельності підрозділів БпАК, реагування на нові виклики з боку ворога та впровадження передових технологій на полі бою.

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