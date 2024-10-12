У Балтійському морі горів танкер з 640 тоннами нафти

Пожежа на танкері «Анніка» у Балтійському морі ліквідована, забруднення води не зафіксовано.

Джерело фото: DPA

Біля берегів німецької землі Мекленбург-Передня Померанія спалахнула пожежа на 73-метровому танкері «Анніка», що перевозив 640 тонн нафти. Пожежу вдалося ліквідувати до ранку суботи, 12 жовтня, повідомляє Reuters.

Для гасіння вогню на борту танкера були задіяні рятувальний крейсер, рятувальний буксир та багатоцільове судно, оснащене водометами. Загалом у рятувальній операції взяли участь близько 120 осіб.

Після ліквідації пожежі танкер відбуксирували до порту Ростока. Міністерство навколишнього середовища Мекленбургу-Передньої Померанії повідомило, що внаслідок інциденту забруднення води в Балтійському морі не відбулося.

Танкер «Анніка» прямував з Ростока до Травемюнде, коли в кормовій частині судна, з невстановлених причин, виникла пожежа. Рятувальні служби отримали екстрений виклик близько 9-ї ранку п’ятниці. У ході евакуації з судна було виведено сімох членів екіпажу, кілька з яких отримали легкі травми через вдихання диму.

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