У Києві 23-річний молодик викрав авто, однак рушивши, врізався в припаркований мікроавтобус

Киянина підозрюють у викраденні Volkswagen та спричиненні ДТП.

Джерело фото: UA.KyivPolice

Поліцейські повідомили про підозру 23-річному киянину, який викрав автомобіль і спричинив ДТП. Молодий чоловік скористався тим, що власник залишив ключі в замку запалювання автомобіля Volkswagen Passat, сів у машину та поїхав. Однак він не впорався з керуванням і врізався в припаркований мікроавтобус. Про це повідомляє поліція Києва.

Інцидент стався біля одного з будинків у столиці. Власник транспортного засобу помітив крадіжку й одразу звернувся до поліції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

Оперативники швидко встановили маршрут викрадача та виявили його разом із викраденим автомобілем. Після зіткнення з мікроавтобусом, транспортний засіб було вилучено.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України, що передбачає до п'яти років позбавлення волі за незаконне заволодіння транспортним засобом.

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