Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

На ЧАЕС демонтують нестабільні конструкції «Укриття» – фото

10:35, 12 жовтня 2024
На Чорнобильській АЕС стартував проєкт з відновлення безпеки та інфраструктури.
На ЧАЕС демонтують нестабільні конструкції «Укриття» – фото
Джерело фото: ДСП «Чорнобильська АЕС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чорнобильській атомній електростанції розпочався новий проєкт, спрямований на підтримку та відновлення безпеки об’єкта й інфраструктури станції. Виконання робіт за цим проєктом замовляє ЧАЕС, а виконавцем виступає ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ», з яким вже підписано відповідний контракт. Проєкт фінансується грантовими коштами з Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ). Про це повідомляє пресслужба ДСП «Чорнобильська АЕС».

Проєкт передбачає надання консультаційних послуг щодо розробки передпроєктних рішень для об'єкта будівництва «Новий безпечний конфайнмент (НБК). Пусковий комплекс 2 (ПК-2)». Основна мета — демонтаж нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття» в рамках так званого «раннього демонтажу».

Першим етапом стане вивчення стану конструкцій «Укриття» для визначення, які з них потребують негайного демонтажу, а які можуть бути залишені на певний час. Також будуть розглянуті варіанти укріплення конструкцій, що потребують стабілізації.

Крім того, в рамках проєкту буде проведено коригування критеріїв та вимог до інфраструктури НБК для виконання демонтажних робіт, а також розроблені технічні специфікації на обладнання, інженерні системи та засоби радіаційного контролю.

Реалізація цього проєкту дозволить оцінити обсяги робіт з демонтажу нестабільних конструкцій та розпочати наступний етап — розробку проєкту для Пускового комплексу-2, який передбачає повний демонтаж нестабільних частин «Укриття».

Джерело фото: ДСП «Чорнобильська АЕС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Касаційний кримінальний суд пояснив, що важливо для визначення розміру процесуальних витрат на правову допомогу

Правничу допомогу адвокат надавав у одному кримінальному провадженні трьом особам, справа стосується здебільшого одних і тих фактичних обставин, при цьому в зазначеному розрахунку відображено по 5 годин первинної консультації й по 5 годин вторинної щодо кожної потерпілої та цивільного позивача.

У Верховній Раді підготували зміни до законодавства в сфері медіа

Посадовий оклад члена Нацради пропонують встановити на рівні 105 тисяч грн.

Громадська рада доброчесності погрожує знизити темпи оцінювання суддів – все через відсутність повного та віддаленого доступу до суддівських досьє

У Верховній Раді запропонували ВККС та ГРД самостійно вирішити проблему з досьє, але у ВККС не готові взяти відповідальність на себе.

Рада адвокатів пояснила, як має діяти КДКА, якщо суд скасував її рішення у дисциплінарній справі

КДКА продовжує розглядати дисциплінарну скаргу після скасування судом рішення КДКА по суті дисциплінарної справи, якщо рішення про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката є діючим.

Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду