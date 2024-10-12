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На підвищення зарплат освітянам необхідно додатково 270 мільярдів гривень — Оксен Лісовий

09:59, 12 жовтня 2024
За словами міністра освіти, підвищення заробітних плат стосується всіх освітян від дошкільної до вищої освіти.
На підвищення зарплат освітянам необхідно додатково 270 мільярдів гривень — Оксен Лісовий
Джерело фото: mon.gov.ua
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Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив, що для підвищення заробітних плат усім освітянам країні потрібно додатково 270 мільярдів гривень. Про це повідомляє «Укрінформ».

Лісовий наголосив, що підвищення заробітних плат стосується всіх освітніх рівнів — від дошкільної до вищої освіти.

«Питання підняття зарплати для освітян, яке передбачено статтею 61 прикінцевих положень закону про освіту, передбачає підняття (зарплати - ред.) абсолютно для всіх освітян. Це правильно і справедливо, тому що і дошкільна освіта, і загальна середня освіта, і профтехосвіта, і фахова передвища, і вища освіта повинні бути справедливо і рівномірно підвищені. Але на це підвищення країні потрібно на сьогодні 270 мільярдів гривень додатково. І от питання знову ж таки, чи маємо ми зараз таку можливість, звідки взяти ці гроші. Я вірю в те, що ми цю позицію рано чи пізно виконаємо», — зазначив він.

Однак міністр підкреслив, що на даний момент питання фінансування залишається відкритим, і країна ще не має можливості знайти такі кошти. Попри це, він висловив впевненість, що рано чи пізно це підвищення буде реалізоване.

Лісовий також повідомив, що розроблено кілька сценаріїв для підвищення зарплат — як поетапного, так і одночасного. Для поетапного підвищення необхідно, як мінімум, 80 мільярдів гривень додатково.

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