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Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що «немає бажання фінансувати Україну»

09:06, 12 жовтня 2024
Майк Джонсон сподівається у перемозі Трампа на виборах і ніби той зможе закінчити війну в Україні зателефонувавши путіну.
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що «немає бажання фінансувати Україну»
Джерело фото: Punchbowl News
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Республіканець Майк Джонсон, спікер Палати представників США, висловив сподівання, що на майбутніх президентських виборах переможе Дональд Трамп, який, за його словами, зможе «покласти край» війні в Україні. Про це Джонсон заявив в інтерв'ю Punchbowl News.

На питання про можливість подальшої підтримки України, Джонсон зазначив, що не бачить необхідності продовжувати фінансування української допомоги. «Немає бажання далі фінансувати Україну, і сподіваюсь, що в цьому немає потреби», – сказав він.

Джонсон також висловив переконання, що у разі перемоги Дональда Трампа на виборах, той зможе закінчити війну в Україні, зателефонувавши диктатору росії володимиру путіну.

«Якщо (на виборах. – ред.) переможе Трамп, то, я вірю, він справді зможе покласти край цьому конфлікту. Я справді вірю в це. Я думаю, що він зателефонує путіну і скаже йому: годі», – додав спікер Палати представників.

Водночас спікер висловив побоювання, що в разі перемоги Камали Гарріс конфлікт в Україні триватиме, назвавши це «відчайдушним і небезпечним сценарієм».

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США Дональд Трамп війна

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