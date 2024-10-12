Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что «нет желания финансировать Украину»

Майк Джонсон надеется в победе Трампа на выборах и будто тот сможет закончить войну в Украине позвонив путину.

Источник фото: Punchbowl News

Республиканец Майк Джонсон, спикер Палаты представителей США, выразил надежду, что на предстоящих президентских выборах победит Дональд Трамп, который, по его словам, сможет «положить конец» войне в Украине. Об этом Джонсон заявил в интервью Punchbowl News.

На вопрос о возможности дальнейшей поддержки Украины, Джонсон отметил, что не видит необходимости продолжать финансирование украинской помощи. «Нет желания дальше финансировать Украину, и надеюсь, что в этом нет необходимости», - сказал он.

Джонсон также выразил убеждение, что в случае победы Дональда Трампа на выборах, тот сможет закончить войну в Украине, позвонив диктатору россии владимиру путину.

«Если (на выборах. - ред.) победит Трамп, то, я верю, он действительно сможет положить конец этому конфликту. Я действительно верю в это. Я думаю, что он позвонит Путину и скажет ему: хватит», - добавил спикер Палаты представителей.

В то же время спикер выразил опасения, что в случае победы Камалы Харрис конфликт в Украине будет продолжаться, назвав это «отчаянным и опасным сценарием».

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