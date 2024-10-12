На повышение зарплат педагогам необходимо дополнительно 270 миллиардов гривен – Оксен Лисовой

По словам министра образования, повышение заработных плат касается всех педагогов от дошкольного до высшего образования.

Источник фото: mon.gov.ua

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что для повышения заработных плат всем педагогам стране нужно дополнительно 270 миллиардов гривен. Об этом сообщает «Укринформ».

Лисовой отметил, что повышение заработных плат касается всех образовательных уровней - от дошкольного до высшего образования.

«Вопрос поднятия зарплаты для педагогов, которое предусмотрено статьей 61 заключительных положений закона об образовании, предусматривает поднятие (зарплаты - ред.) абсолютно для всех педагогов. Это правильно и справедливо, потому что и дошкольное образование, и общее среднее образование, и профтехобразование, и профессиональное предвысшее, и высшее образование должны быть справедливо и равномерно повышены. Но на это повышение стране нужно на сегодня 270 миллиардов гривен дополнительно. И вот вопрос опять же, имеем ли мы сейчас такую возможность, откуда взять эти деньги. Я верю в то, что мы эту позицию рано или поздно выполним», - отметил он.

Однако министр подчеркнул, что на данный момент вопрос финансирования остается открытым, и страна еще не имеет возможности найти такие средства. Несмотря на это, он выразил уверенность, что рано или поздно это повышение будет реализовано.

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