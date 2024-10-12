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На ЧАЭС демонтируют нестабильные конструкции «Укрытия» – фото

10:35, 12 октября 2024
На Чернобыльской АЭС стартовал проект по восстановлению безопасности и инфраструктуры.
На ЧАЭС демонтируют нестабильные конструкции «Укрытия» – фото
Источник фото: ГСП «Чернобыльская АЭС»
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На Чернобыльской атомной электростанции начался новый проект, направленный на поддержание и восстановление безопасности объекта и инфраструктуры станции. Выполнение работ по этому проекту заказывает ЧАЭС, а исполнителем выступает ООО «ЮТЕМ-ИНЖИНИРИНГ», с которым уже подписан соответствующий контракт. Проект финансируется грантовыми средствами со Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ). Об этом сообщает пресс-служба ГСП «Чернобыльская АЭС».

Проект предусматривает предоставление консультационных услуг по разработке предпроектных решений для объекта строительства «Новый безопасный конфайнмент (НБК). Пусковой комплекс 2 (ПК-2)». Основная цель - демонтаж нестабильных конструкций объекта «Укрытие» в рамках так называемого «раннего демонтажа».

Первым этапом станет изучение состояния конструкций «Укрытия» для определения, какие из них требуют немедленного демонтажа, а какие могут быть оставлены на определенное время. Также будут рассмотрены варианты укрепления конструкций, требующих стабилизации.

Кроме того, в рамках проекта будет проведена корректировка критериев и требований к инфраструктуре НБК для выполнения демонтажных работ, а также разработаны технические спецификации на оборудование, инженерные системы и средства радиационного контроля.

Реализация этого проекта позволит оценить объемы работ по демонтажу нестабильных конструкций и начать следующий этап - разработку проекта для Пускового комплекса-2, который предусматривает полный демонтаж нестабильных частей «Укрытия».

Источник фото:  ГСП «Чернобыльская АЭС»

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