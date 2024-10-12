В Киеве 23-летний молодой человек угнал авто, однако только тронувшись, врезался в припаркованный микроавтобус

Киевлянина подозревают в угоне Volkswagen и совершении ДТП.

Источник фото: UA.KyivPolice

Полицейские сообщили о подозрении 23-летнему киевлянину, который угнал автомобиль и спровоцировал ДТП. Молодой человек воспользовался тем, что владелец оставил ключи в замке зажигания автомобиля Volkswagen Passat, сел в машину и уехал. Однако он не справился с управлением и врезался в припаркованный микроавтобус. Об этом сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел возле одного из домов в столице. Владелец транспортного средства заметил кражу и сразу обратился в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского управления полиции.

Оперативники быстро установили маршрут угонщика и обнаружили его вместе с похищенным автомобилем. После столкновения с микроавтобусом, транспортное средство было изъято.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до пяти лет лишения свободы за незаконное завладение транспортным средством.

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