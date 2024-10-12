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В Балтийском море горел танкер с 640 тоннами нефти

11:11, 12 октября 2024
Пожар на танкере «Анника» в Балтийском море ликвидирован, загрязнение воды не зафиксировано.
В Балтийском море горел танкер с 640 тоннами нефти
Источник фото: DPA
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У берегов немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания вспыхнул пожар на 73-метровом танкере «Анника», перевозившем 640 тонн нефти. Пожар удалось ликвидировать к утру субботы, 12 октября, сообщает Reuters.

Для тушения огня на борту танкера были задействованы спасательный крейсер, спасательный буксир и многоцелевое судно, оснащенное водометами. Всего в спасательной операции приняли участие около 120 человек.

После ликвидации пожара танкер отбуксировали в порт Ростока. Министерство окружающей среды Мекленбурга-Передней Померании сообщило, что в результате инцидента загрязнения воды в Балтийском море не произошло.

Танкер «Анника» направлялся из Ростока в Травемюнде, когда в кормовой части судна, по неустановленным причинам, возник пожар. Спасательные службы получили экстренный вызов около 9 утра пятницы. В ходе эвакуации с судна было выведено семь членов экипажа, несколько из которых получили легкие травмы из-за вдыхания дыма.

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Германия

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