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ВСУ демонстрируют успехи в уничтожении вражеских целей с помощью дронов, – Главнокомандующий Сырский

14:29, 12 октября 2024
147 военных подразделений БпАК получили награды.
ВСУ демонстрируют успехи в уничтожении вражеских целей с помощью дронов, – Главнокомандующий Сырский
Источник фото: Getty Images
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский сообщил о положительной динамике в поражении и уничтожении вражеских целей ударными дронами по итогам сентября. Об этом он рассказал в субботу после ежемесячного совещания с командирами подразделений беспилотных систем.

«147 военнослужащих подразделений БпАК, которые успешно уничтожают врага и его технику, поощрил отличиями Главнокомандующего», - отметил Сирский в своем посте на Facebook.

На закрытой видеоконференции командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский доложил о формировании новых подразделений и результатах применения дронов в боевых районах. Кроме того, руководители структурных подразделений Вооруженных Сил Украины обсудили развитие возможностей беспилотных авиационных комплексов.

Сырский также определил конкретные задачи по ускорению развития этого рода сил, наращиванию численности подразделений БпАК, реагированию на новые вызовы со стороны врага и внедрению передовых технологий на поле боя.

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ВСУ военные Александр Сырский

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