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В Италии сотрудника банка подозревают в слежке за счетами премьера Джорджии Мелони

12:23, 12 октября 2024
Итальянского банкира подозревают в шпионаже за счетами 3500 высокопоставленных чиновников.
В Италии сотрудника банка подозревают в слежке за счетами премьера Джорджии Мелони
Источник фото: politteo.online
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Сотрудник итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo, который в течение более двух лет отслеживал банковские счета премьер-министра Джорджии Мелони и других высокопоставленных чиновников, стал объектом расследования. Об этом сообщает агентство ANSA.

Внутренняя проверка выявила, что мужчина шпионил за примерно 3500 банковскими счетами политиков и знаменитостей, среди которых министр обороны Гвидо Крозетто и председатель Сената Иньяцио Ла Русса, а также лица, связанные с Мелони.

Подозрения в отношении сотрудника возникли после обнаружения чрезмерно частых обращений к аккаунту внутренней банковской системы. Слежка за счетами продолжалась с февраля 2022 года по апрель 2024 года.

После проверки мужчину уволили, и он сейчас находится под следствием за несанкционированный доступ к компьютерным системам и попытку незаконного сбора информации. Управление по защите персональных данных Италии также начало проверку.

Мотивы действий подозреваемого пока неизвестны, но, по данным ANSA, информация с банковских счетов могла дать ему доступ к конфиденциальной информации о передвижении первых лиц страны. Итальянская полиция уже провела обыск в его доме, изъяв смартфоны и компьютерную технику.

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Италия

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