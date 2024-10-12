Перед выборами в Молдове Meta удаляет сеть фейковых новостных аккаунтов

Meta Platforms объявила об удалении сети групповых аккаунтов, которые целенаправленно действовали против русскоязычных жителей Молдовы накануне президентских выборов, запланированных на 20 октября.
По информации Reuters, удаление аккаунтов было инициировано из-за нарушения политики компании в отношении фейковых профилей. Эти аккаунты публиковали критику в адрес действующего президента Молдовы Майи Санду, которая также является кандидатом на выборах, а также в адрес проевропейских политиков. Кроме того, высказывались упреки из-за тесных связей Молдовы с Румынией и поддержку пророссийской партии.
Meta обнаружила, что ряд фейковых русскоязычных новостных аккаунтов маскировались под независимые организации и были активны в различных социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а также в запрещенных в Украине «Одноклассниках».
В частности, в Facebook компания удалила одну группу, семь аккаунтов и 23 страницы, на которые подписалось около 4200 пользователей. В Instagram было удалено 20 аккаунтов, на которые подписано почти 335 тысяч человек.
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