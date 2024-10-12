Перед выборами в Молдове Meta удаляет сеть фейковых новостных аккаунтов

Meta удаляет группы аккаунтов в Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, распространявших дезинформацию о Молдове накануне выборов.

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Meta Platforms объявила об удалении сети групповых аккаунтов, которые целенаправленно действовали против русскоязычных жителей Молдовы накануне президентских выборов, запланированных на 20 октября.

По информации Reuters, удаление аккаунтов было инициировано из-за нарушения политики компании в отношении фейковых профилей. Эти аккаунты публиковали критику в адрес действующего президента Молдовы Майи Санду, которая также является кандидатом на выборах, а также в адрес проевропейских политиков. Кроме того, высказывались упреки из-за тесных связей Молдовы с Румынией и поддержку пророссийской партии.

Meta обнаружила, что ряд фейковых русскоязычных новостных аккаунтов маскировались под независимые организации и были активны в различных социальных сетях, включая Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, а также в запрещенных в Украине «Одноклассниках».

В частности, в Facebook компания удалила одну группу, семь аккаунтов и 23 страницы, на которые подписалось около 4200 пользователей. В Instagram было удалено 20 аккаунтов, на которые подписано почти 335 тысяч человек.

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