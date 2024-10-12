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На Харьковщине двое мужчин пытались разобрать боеприпас, когда произошел взрыв

15:23, 12 октября 2024
Двое мужчин получили осколочные ранения в результате детонации боеприпаса.
На Харьковщине двое мужчин пытались разобрать боеприпас, когда произошел взрыв
Фото иллюстративное
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В городе Дергачи Харьковского района произошел подрыв взрывоопасного предмета на территории частного домовладения. В результате взрыва двое мужчин, которые пытались разобрать боеприпас, получили осколочные ранения. Пострадавшие были срочно госпитализированы в областную больницу бригадой экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в ГСЧС.

Правоохранители призывают граждан быть особенно внимательными и осторожными. В случае обнаружения взрывоопасных предметов запрещается:

  • самостоятельно изымать находку из земли;
  • брать взрывоопасные предметы в руки;
  • наносить удары по ним;
  • пытаться разобрать ВОП;
  • переносить или перемещать их с места на место.

Если вы нашли подозрительный предмет, немедленно сообщите об этом в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям или Национальную полицию по телефонам «101», «102» или «112».

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ГСЧС

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