Можно ли отказаться от обнародования данных в перечне добропорядочных налогоплательщиков

Отказ в обнародовании данных не влечет изъятие такого налогоплательщика из перечня «белых» плательщиков.

Налогоплательщик имеет право отказаться от обнародования его данных в Перечне налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Об этом сообщает Главное управление ГНС во Львовской области.

Согласно Порядку формирования и обнародования Перечня налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 7.10.2024 № 495 ГНС уведомляет налогоплательщика о включении или исключении его в/из Перечня налогоплательщиков путем отправки через электронный кабинет такого налогоплательщика информационного сообщения в течение 5 рабочих дней после утверждения Перечня плательщиков.

ГНС не обнародует в Перечне налогоплательщиков информацию о налогоплательщике, который в течение 5 рабочих дней после получения от ГНС информационного сообщения о включении его в Перечень налогоплательщиков подал уведомление об отказе в обнародовании данных о налогоплательщике.

Форма сообщения об отказе в обнародовании данных о налогоплательщике в Перечне плательщиков приведена в приложении 4 к Порядку.

Уведомление об отказе в обнародовании данных об налогоплательщике в Перечне подается плательщиком средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований Законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте», «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» за подписью руководителя (уполномоченного лица) налогоплательщика.

В случае предоставления налогоплательщиком сообщения об отказе в обнародовании данных о налогоплательщике после обнародования Перечня налогоплательщиков информация о таком налогоплательщике изымается из обнародованного Перечня налогоплательщиков в течение 5 рабочих дней после получения такого уведомления об отказе в обнародовании данных о налогоплательщике от налогоплательщика.

Отказ плательщика в обнародовании данных о налогоплательщике в Перечне плательщиков не влечет изъятие такого налогоплательщика из Перечня плательщиков.

Ранее Даниил Гетманцев анонсировал обнародование первого перечня добропорядочных налогоплательщиков.

Добавим, могут ли юрлица и предприниматели попасть в перечень добропорядочных плательщиков.

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