Оприлюднено Перелік доброчесних платників податків — хто до нього увійшов

Державна податкова служба України повідомила, що відповідно до вимог Податкового кодексу України оприлюднила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.
До Переліку включено 8255 платників податків, з них:
- 4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
- 2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;
- 1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;
- 169 резидентів Дія Сіті;
- 151 фізичних осіб – підприємців.
До реалізації проєкту долучено 576 комплаєнс-менеджерів.
Платниками, включеними до Переліку, станом на 1.12.2024 сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів.
У податковій нагадали, що для платників, які відповідатимуть визначеним Податковим кодексом України вимогам та критеріям високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, діятимуть особливі процедури податкового адміністрування.
По-перше, це мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок.
По-друге, скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування.
По-третє, істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
Кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера, який поінформує про вимоги законодавства, допоможе розробити стратегії виконання податкових зобовʼязань та усунення потенційних ризиків порушення податкового законодавства. За потреби комплаєнс-менеджер надасть податкову консультацію.
З Переліком платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства можна ознайомитись за посиланням.
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