Оприлюднено Перелік доброчесних платників податків — хто до нього увійшов

До Переліку доброчесних платників податків включили юридичних осіб, резидентів Дія Сіті та ФОП.

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Державна податкова служба України повідомила, що відповідно до вимог Податкового кодексу України оприлюднила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

До Переліку включено 8255 платників податків, з них:

- 4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

- 2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;

- 1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;

- 169 резидентів Дія Сіті;

- 151 фізичних осіб – підприємців.

До реалізації проєкту долучено 576 комплаєнс-менеджерів.

Платниками, включеними до Переліку, станом на 1.12.2024 сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів.

У податковій нагадали, що для платників, які відповідатимуть визначеним Податковим кодексом України вимогам та критеріям високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, діятимуть особливі процедури податкового адміністрування.

По-перше, це мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок.

По-друге, скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування.

По-третє, істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

Кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера, який поінформує про вимоги законодавства, допоможе розробити стратегії виконання податкових зобовʼязань та усунення потенційних ризиків порушення податкового законодавства. За потреби комплаєнс-менеджер надасть податкову консультацію.

З Переліком платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства можна ознайомитись за посиланням.

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