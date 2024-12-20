Практика судів
  1. В Україні

Оприлюднено Перелік доброчесних платників податків — хто до нього увійшов

12:48, 20 грудня 2024
До Переліку доброчесних платників податків включили юридичних осіб, резидентів Дія Сіті та ФОП.
Оприлюднено Перелік доброчесних платників податків — хто до нього увійшов
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України повідомила, що відповідно до вимог Податкового кодексу України оприлюднила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

До Переліку включено 8255 платників податків, з них:

- 4488 юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

- 2359 юридичних осіб – платників єдиного податку IІІ групи;

- 1088 юридичних осіб – платників єдиного податку IV групи;

- 169 резидентів Дія Сіті;

- 151 фізичних осіб – підприємців.

До реалізації проєкту долучено 576 комплаєнс-менеджерів.

Платниками, включеними до Переліку, станом на 1.12.2024 сплачено 257,1 млрд грн податків до зведеного бюджету, або 16,6 % від загального обсягу податкових платежів.

У податковій нагадали, що для платників, які відповідатимуть визначеним Податковим кодексом України вимогам та критеріям високого рівня добровільного дотримання податкового законодавства, діятимуть особливі процедури податкового адміністрування.

По-перше, це мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок.

По-друге, скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування.

По-третє, істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

Кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера, який поінформує про вимоги законодавства, допоможе розробити стратегії виконання податкових зобовʼязань та усунення потенційних ризиків порушення податкового законодавства. За потреби комплаєнс-менеджер надасть податкову консультацію.

З Переліком платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова юридична особа Дія ФОП податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Онлайн-бронювання в Дії і відстрочки в Резерв+ призупинені

Послуги з онлайн-бронювання працівників через Дію та отримання відстрочок у Резерв+ поки не надаються – заступниця міністра оборони.

До нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя

Прийнятий парламентом закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

Скасування інституту нарадчої кімнати – які зміни парламент вніс до ЦПК, ГПК та КАСУ

Крім скасування нарадчих кімнат, до ЦПК, ГПК та КАСУ внесена низка інших важливих змін.

Нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері – Стефанішина

Ольга Стефанішина винесе на розгляд засідання Кабміну 20 грудня акт щодо зупинки обчислення строків до відновлення реєстрів.

Всі дані державних реєстрів збережені, відновлення їх роботи – лише питання часу – Ольга Стефанішина

Міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бездрабко
    Олег Бездрабко
    голова Херсонського окружного адміністративного суду
  • Наталія Бужак
    Наталія Бужак
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду