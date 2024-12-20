Обнародован Перечень добропорядочных налогоплательщиков — кто в него вошел

В Перечень добропорядочных налогоплательщиков включили юридических лиц, резидентов Дія.Сіті и ФЛП.

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Государственная налоговая служба Украины сообщила, что в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины обнародовала перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

В Перечень включено 8255 налогоплательщиков, из них:

- 4488 юридических лиц на общей системе налогообложения;

- 2359 юридических лиц – плательщиков единого налога III группы;

- 1088 юридических лиц – плательщиков единого налога IV группы;

- 169 резидентов Действия Сити;

- 151 физических лиц – предпринимателей.

К реализации проекта привлечены 576 комплаенс-менеджеров.

Плательщиками, включенными в Перечень, по состоянию на 1.12.2024 уплачено 257,1 млрд грн налогов в сводный бюджет, или 16,6% от общего объема налоговых платежей.

В налоговой напомнили, что для плательщиков, отвечающих определенным Налоговым кодексом Украины требованиям и критериям высокого уровня добровольного соблюдения налогового законодательства, будут действовать особые процедуры налогового администрирования.

Во-первых, это мораторий на проведение подавляющей части документальных внеплановых, плановых и фактических проверок.

Во-вторых, сокращение сроков камеральных и документальных проверок по бюджетному возмещению.

В-третьих, существенное сокращение сроков предоставления индивидуальных налоговых консультаций.

Каждый из плательщиков – участников Перечня получит личного комплаенс-менеджера, который проинформирует о требованиях законодательства, поможет разработать стратегии выполнения налоговых обязательств и устранения потенциальных рисков нарушения налогового законодательства. При необходимости комплаенс-менеджер предоставит налоговую консультацию.

С Перечнем налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства можно ознакомиться по ссылке.

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