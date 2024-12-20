Украина откроет два новых консульства в Польше

Украина рассматривает и другие страны для усиления консульского присутствия.

Фото: МИД Украины

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига анонсировал открытие двух новых консульских учреждений в Польше - в Жешуве и Познани. Это часть стратегии усиления консульского присутствия в странах с наибольшим количеством украинских граждан.

«На сегодня в Польше находится вторая по величине украинская община... мы говорим о количестве примерно 1 млн граждан. Мы будем усиливать наше консульское присутствие. Планируется открытие двух дополнительных консульских учреждений в Жешуве и Познани», - отметил министр во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Кроме Польши, Сибига сообщил о планах открытия дополнительных консульств в странах Европы, где находится значительное количество украинцев. В частности, речь идет о Румынии, Словакии, Германии и Франции.

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