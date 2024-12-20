Україна відкриє два нові консульства в Польщі

Україна розглядає й інші країни для посилення консульської присутності.

Фото: МЗС України

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував відкриття двох нових консульських установ у Польщі — в Жешуві та Познані. Це частина стратегії посилення консульської присутності у країнах з найбільшою кількістю українських громадян.

«На сьогодні в Польщі перебуває друга за величиною українська громада... ми говоримо про кількість приблизно 1 млн громадян. Ми посилюватиме нашу консульську присутність. Планується відкриття двох додаткових консульських установ у Жешуві та Познані», — зазначив міністр під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Крім Польщі, Сибіга повідомив про плани відкриття додаткових консульств у країнах Європи, де перебуває значна кількість українців. Зокрема, мова йде про Румунію, Словаччину, Німеччину та Францію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.