Укрпошта випустила поштові марки до Різдва зі святковими сценами

Укрпошта випустила різдвяні марки «Нова радість стала» з витинанкою та срібним тисненням.

Фото: Укрпошта

Укрпошта презентує новий поштовий випуск, присвячений Різдву, під назвою «Нова радість стала». На марках, оформлених у вигляді витинанки, зображено сцени, що відображають українські традиції святкування: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, а «водять Козу» і українські воїни захищають нашу свободу і звичаї.

Поштовий блок містить п’ять марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп» і «Українські воїни». Тираж складе 60 тисяч примірників.

Марки можна буде передзамовити на сайті postmark.ukrposhta.ua, а з 24 грудня їх можна придбати як онлайн, так і у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.

Авторкою витинанки є заслужена художниця України Наталія Аксьоненко. Для виготовлення марок використано технологію тиснення срібною фольгою.

Фото: Укрпошта

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