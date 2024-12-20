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Укрпочта выпустила почтовые марки к Рождеству с праздничными сценами

18:37, 20 декабря 2024
Укрпочта выпустила рождественские марки «Новая радость стала» с вытинанкой и серебряным тиснением.
Укрпочта выпустила почтовые марки к Рождеству с праздничными сценами
Фото: Укрпочта
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Укрпочта представляет новый почтовый выпуск, посвященный Рождеству, под названием «Новая радость стала». На марках, оформленных в виде вытынанки, изображены сцены, отражающие украинские традиции празднования: девушки с Вифлеемской звездой поют колядки, волхвы несут дары, а «водят Козу» и украинские воины защищают нашу свободу и обычаи.

Почтовый блок содержит пять марок: «Колядники», «Волхвы», «Рождество Христово», «Рождественский вертеп» и «Украинские воины». Тираж составит 60 тысяч экземпляров.

Марки можно будет предзаказать на сайте postmark.ukrposhta.ua, а с 24 декабря их можно приобрести как онлайн, так и в отделениях Укрпочты и филателистических магазинах.

Автором вытынанки является заслуженная художница Украины Наталья Аксененко. Для изготовления марок использована технология тиснения серебряной фольгой.

Фото: Укрпочта 

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Укрпочта Рождество

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