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В Хмельницком суд избрал меру пресечения главе МСЭК Мариуполя, которая подозревается в получении $5000 взятки

14:58, 20 декабря 2024
Женщина обвиняется в том, что она решила незаконно обогатиться путем вымогательства и получения неправомерной выгоды за принятие положительного решения по установлению третьей группы инвалидности.
В Хмельницком суд избрал меру пресечения главе МСЭК Мариуполя, которая подозревается в получении $5000 взятки
Фото: court.gov.ua
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Хмельницкий горрайонный суд 18 декабря частично удовлетворил ходатайство старшего следователя ГУНП в Хмельницкой области, согласованное с прокурором, и применить меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12 февраля 2025 года включительно председателю областной МСЭК №2 города Мариуполя Донецкой области, что временно размещается в Хмельницком. Об этом сообщил официальный сайт суда.

В суде отметили, что также ему определен залог в размере 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 242 240 гривен.

16 декабря 2024 медицинской работнице было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Женщину обвиняют в том, что она решила незаконно обогатиться неправомерной выгоды от вынуждены перемещенного лица за не препятствование в прохождении медико-социальной комиссии областной МСЭК №2 города Мариуполь Донецкой области и принятие положительного решения по установлению третьей группы инвалидности.

Так, в августе текущего года медик потребовала от мужчины за такую ​​услугу 3000 долларов США. А в начале декабря уточнила, что такая услуга теперь обойдется ему в 5000 долларов США.

16 декабря текущего года мужчина по ее указанию прибыл в помещение, где работала МСЭК, получил в кабинете, соседнем от того, где находилась подозреваемая, необходимую справку и передал ей через медсестру 5000 долларов. После этого такие действия были разоблачены работниками правоохранительных органов на месте происшествия.

В случае внесения залога на подозреваемую будет наложен ряд обязанностей, среди которых: прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не отлучаться из населенного пункта, где она проживает, без надлежащего разрешения;

Постановление может быть обжаловано в Хмельницкий апелляционный суд в течение пяти дней со дня объявления.

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