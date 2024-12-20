Пользователи теперь могут пообщаться с искусственным интеллектом, позвонив ChatGPT

ChatGPT теперь доступен через стационарный телефон, точнее через звонок.

Пользователи теперь могут общаться с ChatGPT через стационарный телефон. Об этом сообщает The Verge.

Так, компания OpenAI представила возможность бесплатно звонить по телефону ChatGPT в течение 15 минут по номеру 1-800-CHATGPT. Однако это могут сделать только пользователи из США.

Функция была разработана несколько недель назад. В частности, пользователи теперь могут звонить ChatGPT, а по всему миру можно отправлять сообщения по WhatsApp по номеру 1-800-242-8478. Для одного абонента действует ограничение в 15 минут разговора в месяц.

Телефонный номер создается с помощью OpenAI Realtime API, а коммуникация через мессенджер работает с помощью GPT-4o mini через интеграцию с WhatsApp API.

В компании считают функцию удобной для новичков в сфере искусственного интеллекта, ведь сервис – практически упрощенная версия чат-бота. Пользователям, использующим более широкие возможности ИИ, рекомендуют продолжать пользоваться сайтом или приложением ChatGPT.

Представитель OpenAI Тая Кристиансон заверила, что компания не будет использовать звонки от людей для тренировки больших языковых моделей.

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