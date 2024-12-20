НБУ готовит новые нормы киберзащиты для банковской системы

НБУ инициирует совершенствование кибербезопасности в банковском секторе.

Национальный банк Украины инициировал обновление норм по киберзащите и информационной безопасности в банковской системе. Соответствующие изменения закреплены в проекте постановления Правления НБУ, который вынесен на общественное обсуждение.

В НБУ назвали основные предложения:

Совершенствование процесса ежегодной отчетности банков по результатам самооценки организации информационной безопасности и киберзащиты.

Установление порядка информирования НБУ о значительных киберинцидентах и существенных изменениях в организации киберзащиты.

Новации направлены на усиление контроля за состоянием информационной безопасности банков и повышение уровня киберзащиты.

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