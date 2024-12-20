НБУ готує нові норми кіберзахисту для банківської системи

НБУ ініціює вдосконалення кібербезпеки в банківському секторі.

Національний банк України ініціював оновлення норм щодо кіберзахисту та інформаційної безпеки в банківській системі. Відповідні зміни закріплені в проєкті постанови Правління НБУ, який винесено на громадське обговорення.

В НБУ назвали основні пропозиції:

Удосконалення процесу щорічного звітування банків за результатами самооцінки організації інформаційної безпеки та кіберзахисту.

Встановлення порядку інформування НБУ про значні кіберінциденти та істотні зміни в організації кіберзахисту.

Новації спрямовані на посилення контролю за станом інформаційної безпеки банків і підвищення рівня кіберзахисту.

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