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Державний аграрний реєстр почав працювати з деякими обмеженнями

12:52, 20 грудня 2024
Робота в Державному аграрному реєстрі можлива з певними обмеженнями функцій у цілях безпеки
Державний аграрний реєстр почав працювати з деякими обмеженнями
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Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

20 грудня Державний аграрний реєстр також почав працювати з деякими обмеженнями. Про це повідомили на офіційному сайті реєстру.

«Станом на сьогодні у звʼязку зі збоєм у роботі деяких державних реєстрів робота в ДАР можлива з певними обмеженнями функцій у цілях безпеки», - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

Також стало відомо, чи працюють відділи ДРАЦС після атаки на держреєстри.

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