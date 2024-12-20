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Государственный аграрный реестр начал работать с некоторыми ограничениями

12:52, 20 декабря 2024
Работа в Государственном аграрном реестре возможна с определенными ограничениями функций в целях безопасности
Государственный аграрный реестр начал работать с некоторыми ограничениями
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Как известно, 19 декабря состоялась самая масштабная за последнее время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. Временно приостановлена ​​работа Государственного реестра актов гражданского состояния граждан и Государственного реестра недвижимости. 

20 декабря Государственный аграрный реестр также начал работу с некоторыми ограничениями. Об этом сообщили на официальном сайте реестра.

«По состоянию на сегодняшний день в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров работа в ГАР возможна с определенными ограничениями функций в целях безопасности», - говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции Ольга Стефанишина утверждала, что данные реестров не потеряны.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

Также стало известно, работают ли отделы ГРАГС после атаки на госреестры.

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