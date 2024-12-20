Резерв+ и Реестр военнообязанных Оберег работают в штатном режиме – ЦПД при СНБО

Центр противодействия дезинформации опроверг фейки о блокировании мобилизации в Украине.

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Российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы блокировании мобилизационных процессов в Украине из-за хакерской атаки на государственные реестры. В частности, утверждается, что доступ к «базам данных ТЦК» потерян, а законная мобилизация «фактически заблокирована».

Центр противодействия дезинформации при СНБО официально заявил, что эта информация не соответствует действительности. Приложение «Резерв+» функционирует в штатном режиме, а доступ к базе «Оберіг» сохранен.

«Мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются и осуществляются в соответствии с действующим законодательством», - отметили в Центре.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной кибератаке на государственные реестры за все время — в частности, восстановление Реестра недвижимости будет продолжаться до 2 недель. Речь идет также о Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

Однако Министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что данные реестров не потеряны: «Все данные государственных реестров сохранены, восстановление их работы - лишь вопрос времени».

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