Кто имеет право на пенсию до 60 лет на льготных условиях — объяснение ПФУ

Право и условия назначения пенсии по возрасту на льготных условиях.

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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, кто имеет право на пенсии по возрасту на льготных условиях.

Право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях имеют работники независимо от места последней работы, которые были заняты полный рабочий день на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 1, после достижения 50 лет и при наличии необходимого страхового стажа, а именно:

мужчины - при наличии страхового стажа не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах;

женщины - при наличии страхового стажа не менее 20 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах.

С 2015 года возраст женщин постепенно повышается с 45 до 50 лет в зависимости от даты рождения.

При отсутствии необходимого страхового стажа в период до 1 апреля 2024 пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии страхового стажа работы:

с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года – не менее 24 лет 6 месяцев у мужчин и не менее 19 лет 6 месяцев у женщин.

Работникам, не имеющим необходимого стажа работы по Списку № 1, но имеющим не менее половины такого стажа (для мужчин не менее 5 лет, для женщин не менее 3 лет и 9 месяцев), при наличии предусмотренного общего стажа (для мужчин не менее 25 лет, для женщин не менее 20 лет), пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста (60 лет):

мужчинам – на 1 год за каждый год такой работы;

женщинам - на 1 год 4 месяца за каждый год такой работы.

Также право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях имеют работники независимо от места последней работы, которые были заняты полный рабочий день на работах с вредными и тяжелыми условиями труда или в отдельных отраслях производства по Списку № 2, после достижения 55 лет и при наличии необходимого страхового стажа, а именно:

мужчины при наличии страхового стажа не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;

женщины при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из них не менее 10 лет на указанных работах.

С 2015 года возраст женщин постепенно повышается с 50 до 55 лет в зависимости от даты рождения.

Работникам, не имеющим необходимого стажа работы по Списку № 2, но имеющим не менее половины такого стажа (для мужчин не менее 6 лет и 3 месяца, для женщин не менее 5 лет), при наличии предусмотренного общего стажа (для мужчин не менее 30 лет, для женщин не менее 25 лет), пенсия на льготных условиях назначается с уменьшением пенсионного возраста (60 лет):

мужчинам – на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы;

женщинам - на 1 год за каждые 2 года такой работы.

Одним из необходимых условий назначения пенсий по возрасту на льготных условиях является проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда утвержден постановлением КМУ от 01.08.1992 № 442, которое вступило в силу 21.08.1992. Аттестация должна проводиться не реже одного раза в пять лет. В случае нарушения срока проведения очередной аттестации периоды работы работников, превышающих 5-летний период, не засчитываются в льготный стаж.

Специальный стаж, полученный до 21.08.1992, не подтверждается документами об аттестации рабочего места.

Для назначения данного вида пенсии, кроме документов, подтверждающих личность и приобретенный страховой стаж, лицо должно предоставить документы о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. Если предприятия размещаются на временно оккупированных территориях или в районах проведения боевых действий, право на назначение пенсии на льготных условиях может подтверждаться по данным о специальном стаже, имеющихся в реестре застрахованных лиц.

В тех случаях, когда в трудовой книжке нет сведений, подтверждающих право на пенсию на льготных условиях, для подтверждения специального трудового стажа принимаются уточняющие справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. Если предприятие ликвидировано, периоды льготной работы подтверждаются соответствующими комиссиями, созданными при главных управлениях Пенсионного фонда Украины.

В справке должны быть указаны:

периоды работы, которые засчитываются в специальный стаж;

профессия или должность;

характер выполняемой работы;

раздел, подразделение, пункт, наименование или номера списков, которыми предусмотрены эти работы;

первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.

Условия и нормы, определяющие право на пенсию по возрасту на льготных условиях, регулируются частью 2 статьи 114 и Заключительными положениями Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 09.07.2003 № 1058-IV.

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