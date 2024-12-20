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Хто має право на пенсію до 60 років на пільгових умовах — пояснення ПФУ

19:32, 20 грудня 2024
Право та умови призначення пенсії за віком на пільгових умовах.
Хто має право на пенсію до 60 років на пільгових умовах — пояснення ПФУ
Фото: trueua.info
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, хто має право на пенсії за віком на пільгових умовах.

Право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники незалежно від місця останньої роботи, які були зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1, після досягнення 50 років та за умови наявності необхідного страхового стажу, а саме:

  • чоловіки — за наявності страхового стажу не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;
  • жінки — за наявності страхового стажу не менше 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

З 2015 року вік жінок підвищується поступово з 45 до 50 років залежно від дати народження.

За відсутності необхідного страхового стажу у період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності страхового стажу роботи:

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року — не менше 24 років 6 місяців у чоловіків і не менше 19 років 6 місяців у жінок.

 Працівникам, які не мають необхідного стажу роботи за Списком № 1, але мають не менше половини такого стажу (для чоловіків не менше 5 років, для жінок не менше 3 років і 9 місяців), за наявності передбаченого загального стажу (для чоловіків не менше 25 років, для жінок не менше 20 років), пенсія на пільгових умовах призначається зі зменшенням пенсійного віку (60 років):

  • чоловікам — на 1 рік за кожний рік такої роботи;
  • жінкам — на 1 рік 4 місяці за кожний рік такої роботи.

Також право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники незалежно від місця останньої роботи, які були зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва за Списком № 2, після досягнення 55 років та за умови наявності необхідного страхового стажу, а саме:

  • чоловіки за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;
  • жінки за наявності не менше 25 років страхового стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

З 2015 року вік жінок підвищується поступово з 50 до 55 років залежно від дати народження.

Працівникам, які не мають необхідного стажу роботи за Списком № 2, але мають не менше половини такого стажу (для чоловіків не менше 6 років і 3 місяці, для жінок не менше 5 років), за наявності передбаченого загального стажу (для чоловіків не менше 30 років, для жінок не менше 25 років), пенсія на пільгових умовах призначається зі зменшенням пенсійного віку (60 років):

  • чоловікам — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи;
  • жінкам — на 1 рік за кожні 2 роки такої роботи.

 Однією з необхідних умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах є проведення атестації робочих місць за умовами праці. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці затверджено постановою КМУ від 01.08.1992 № 442, яка набрала чинності 21.08.1992. Атестація має проводитися не рідше одного разу на п’ять років. У разі порушення терміну проведення чергової атестації періоди роботи працівників, що перевищують 5-річний період, не зараховуються до пільгового стажу.

 Спеціальний стаж, отриманий до 21.08.1992, не потрібно підтверджувати документами про атестацію робочого місця.

 Для призначення даного виду пенсії, окрім документів, що підтверджують особу та набутий страховий стаж, особа має надати документи про проведення атестації робочих місць за умовами праці. У разі коли підприємства розміщуються на тимчасово окупованих територіях або в районах проведення бойових дій, право на призначення пенсії на пільгових умовах може підтверджуватися за даними про спеціальний стаж, наявними в реєстрі застрахованих осіб.

У тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, що підтверджують право на пенсію на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, установ, організацій або їх правонаступників. Якщо підприємство ліквідовано, періоди пільгової роботи підтверджуються відповідними комісіями, що створені при головних управліннях Пенсійного фонду України.

У довідці мають бути вказані:

  • періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
  • професія або посада;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування або номери списків, якими передбачено ці роботи;
  • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Умови та норми, що визначають право на пенсію за віком на пільгових умовах, регулюються частиною 2 статті 114 та Прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV.

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