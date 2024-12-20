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Резерв+ та Реєстр військовозобов'язаних Оберіг працюють в штатному режимі – ЦПД при РНБО

11:40, 20 грудня 2024
Центр протидії дезінформації спростував фейки про блокування мобілізації в Україні.
Резерв+ та Реєстр військовозобов'язаних Оберіг працюють в штатному режимі – ЦПД при РНБО
Фото: Getty Images
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Російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про нібито блокування мобілізаційних процесів в Україні через хакерську атаку на державні реєстри. Зокрема, стверджується, що доступ до «баз даних ТЦК» втрачено, а законна мобілізація «фактично заблокована».

Центр протидії дезінформації при РНБО офіційно заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Застосунок «Резерв+» функціонує у штатному режимі, а доступ до бази «Оберіг» збережений.

«Мобілізаційні заходи в Україні тривають та здійснюються відповідно до чинного законодавства», – наголосили в Центрі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», міністр юстиції Ольга Стефанішина заявила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри за весь час — зокрема відновлення Реєстру нерухомості триватиме до 2 тижнів. Йдеться також про Державний реєстр актів цивільного стану громадян і Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Проте Міністр юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені: «Всі дані державних реєстрів збережені, відновлення їх роботи – лише питання часу».

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військові кібератака мобілізація РНБО Резерв+ Оберіг

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