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Все данные государственных реестров сохранены, восстановление их работы – только вопрос времени – Ольга Стефанишина

10:53, 20 декабря 2024
Министр юстиции Ольга Стефанишина утверждает, что данные реестров не потеряны.
Все данные государственных реестров сохранены, восстановление их работы – только вопрос времени – Ольга Стефанишина
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Данные из государственных реестров, в частности, актов гражданского состояния и реестра недвижимости не утрачены. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам евроинтеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина во время брифинга 20 декабря по поводу беспрецедентной кибератаки на государственные реестры.

Сейчас деятельность всех реестров прекращена, поэтому там не происходят никакие регистрационные действия.

Пока все действия по регистрации актов гражданского состояния будут совершаться в бумажном виде. По ее словам, все нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, будут в дальнейшем осуществляться государственными и частными нотариусами.

Также Ольга Стефанишина заявила, что 20 декабря вынесет на рассмотрение правительства проект по остановке сроков до возобновления работы реестров.

Стефанишина посоветовала звонить в горячую линию бесплатной правовой помощи по вопросам работы реестров.

СБУ открыла соответствующее уголовное производство, в том числе по статье 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). По словам представителя СБУ, за кибератакой стоят российские спецслужбы, но раскрывать все детали сейчас нельзя. По мнению Службы, это была тщательно подготовленная атака.

Как отметил представитель СБУ, опровергать то, что произошла утечка данных, нельзя, ведь еще проводятся соответствующие исследования и экспертизы. В свою очередь, Ольга Стефанишина отметила, что утечки данных из реестров не произошло.

В первую очередь будут восстанавливаться наследственные реестры, реестр недвижимости и реестр предпринимателей (ЕГР).

По словам Стефанишиной, другим информационным ресурсам, в частности, приложению Резерв+, угрозы нет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», министр юстиции Ольга Стефанишина заявила о самой масштабной кибератаке на государственные реестры за все время — в частности, восстановление Реестра недвижимости будет продолжаться до 2 недель. Речь идет также о Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Украины Виктор Дубовик отметил, что на данный момент нет оснований для паники по ситуации с государственными реестрами.

Добавим, Главный сервисный центр МВД сообщил, что в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров Сервисные центры МВД приостановили предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца.

Автор: Наталя Мамченко

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Министерство юстиции Украины Стефанишина

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