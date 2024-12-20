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В Дії запустят «еАкциз» для проверки легальности табака и алкоголя

12:34, 20 декабря 2024
Минцифры готовит «еАкциз» - бета-тестирование запланировано на весну 2025 года.
В Дії запустят «еАкциз» для проверки легальности табака и алкоголя
Фото: Магнат-Трейд
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Министерство цифровой трансформации Украины работает над запуском «еАкциза» - электронной системы оборота алкоголя и табака. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, бета-тестирование сервиса начнется весной 2025 года.

«Когда внедрим сервис, товары можно будет отследить на протяжении всего пути - от производителя до конечного потребителя. А каждый украинец сможет проверить легальность товара за несколько кликов через «Дію», - пояснил Федоров.

По его словам, бизнес сможет получать акцизные марки непосредственно онлайн, избежав бюрократических процедур и визитов в налоговые органы.

Доля нелегального табака в Украине, по данным исследования, составляет 16,1% в год, что повлекло потери государственного бюджета в 21,9 млрд грн в 2024 году.

«У нелегальных товаров нет акцизной марки и за них не платят налоги, поэтому миллиарды ежегодно проходят мимо бюджета, а люди покупают некачественную продукцию неизвестного происхождения», - отметил министр.

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Дия Министерство цифровой трансформации

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