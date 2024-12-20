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Херсонский городской суд Херсонской области сообщил, что 20 декабря работает дистанционно

10:46, 20 декабря 2024
Информация о переносе заседаний будет сообщена всем участникам судебного процесса.
Херсонский городской суд Херсонской области сообщил, что 20 декабря работает дистанционно
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В пятницу, 20 декабря, Херсонский городской суд Херсонской области будет работать дистанционно. Об этом говорится в пресс-службе суда.

«Сообщаем гражданам, что подача заявлений, ходатайств, обращений и других процессуальных документов, а также выяснение информации о состоянии рассмотрения дел будет происходить с помощью электронных средств связи (электронная почта, подсистема «Электронный суд», веб-портал «Судебная власть» и т.д.). Кроме того, с 08:00 до 17:00 час. возможна подача заявлений, ходатайств в помещении суда в ящик и на официальной странице суда веб-портала «Судебная власть», - заявили в суде.

Также там отмечают, что будет обеспечено рассмотрение судебных дел, неотложных или связанных с содержанием лица под стражей в обычном режиме.

Информация о переносе других заседаний будет сообщена всем участникам судебного процесса.

Как известно, 20 декабря Херсон подвергся массированному российскому артиллерийскому обстрелу. Пока известно о двух погибших и 10 раненых, повреждены объекты критической инфраструктуры, в районах города исчез свет, не работает городской электротранспорт и светофоры.

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Херсон

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