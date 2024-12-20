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Стало відомо, чи працюють відділи ДРАЦС після атаки на держреєстри

11:04, 20 грудня 2024
У Мін’юсті заявили, що реєстрація народження, смерті, розлучення та реєстрація шлюбу по поданим раніше заявам відбувається на загальних підставах.
Стало відомо, чи працюють відділи ДРАЦС після атаки на держреєстри
Фото: drohobych-rada.gov.ua
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Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у м. Києві повідомило, що незважаючи на тимчасові збої у роботі Державних реєстрів всі відділи ДРАЦС Центральної юстиції працюють у звичайному штатному режимі. Про це інформує офіційний сайт відомства.

Зазначається, що фахівці здійснють прийом заяв від громадян по всім видам реєстрації.

«Реєстрація народження, смерті, розлучення та реєстрація шлюбу по поданим раніше заявам відбувається на загальних підставах.

Видача повторних документів можлива лише у відділі, яким безпосередньо був складено актовий запис.

Всі свідоцтва, видані в період, коли не працюють Державні реєстри України, у разі необхідності проставлення апостилів потрібно буде отримати повторно», - йдеться у заяві.

У відомстві додають, що реєстрація шлюбів, поданих до 19 грудня, відбудеться за графіком.

Додаткову інформацію щодо вирішення питань можна отримати:

- безпосередньо у відділах ДРАЦС

або

- за телефоном  територіальних віддлів ДРАЦС за посиланням

Також у Мін’юсті додали, щодо змін ситуації будуть повідомляти додатково.

Раніше ми писали, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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мінюст

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