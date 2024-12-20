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Користувачі тепер можуть поспілкуватися зі штучним інтелектом, зателефонувавши до ChatGPT

18:00, 20 грудня 2024
ChatGPT тепер доступний через стаціонарний телефон, точніше через дзвінок.
Користувачі тепер можуть поспілкуватися зі штучним інтелектом, зателефонувавши до ChatGPT
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Користувачі відтепер можуть спілкуватися з ChatGPT через стаціонарний телефон. Про це повідомляє The Verge.

Так, компанія OpenAI представила можливість безплатно телефонувати ChatGPT протягом 15 хвилин за номером 1-800-CHATGPT. Однак це можуть зробити тільки користувачі з США.

Функцію розробили кілька тижнів тому. Зокрема, користувачі тепер можуть дзвонити ChatGPT, а по всьому світу можна відправляти повідомлення через WhatsApp за номером 1-800-242-8478. Для одного абонента діє обмеження у 15 хвилин розмови на місяць.

Телефонний номер створюється за допомогою OpenAI Realtime API а комунікація через месенджер працює за допомогою GPT-4o mini через інтеграцію з WhatsApp API.

У корпорації вважають функцію зручною для новачків у сфері штучного інтелекту, адже сервіс — фактично спрощена версія чат-бота. Юзерам, які використовують ширші можливості ШІ, рекомендують продовжувати користуватися сайтом або застосунком ChatGPT.

Представниця OpenAI Тая Крістіансон завірила, що компанія не буде використовувати дзвінки від людей для тренування великих мовних моделей.

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ChatGPT OpenAI штучний інтелект технології ШІ

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