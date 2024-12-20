В Хмельницькому суд обрав запобіжний захід голові МСЕК Маріуполя, яку підозрюють в одержані $5000 хабаря

Жінку звинувачують у тому, що вона вирішила незаконно збагатитися шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди за прийняття позитивного рішення щодо встановлення третьої групи інвалідності.

Фото: court.gov.ua

Хмельницький міськрайонний суд 18 грудня частково задовольнив клопотання старшого слідчого ГУНП в Хмельницькій області, погоджене з прокурором, та застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк до 12 лютого 2025 року включно голові обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області, що тимчасово розташовується в Хмельницькому. Про це повідомив офіційний сайт суду.

У суді зазначили, що також їй визначено заставу в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

16 грудня 2024 року медичній працівниці було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України(Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Жінку звинувачують у тому, що вона вирішила незаконно збагатитися шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди від вимушено переміщеної особи за не перешкоджання у проходженні медико-соціальної комісії обласної МСЕК №2 міста Маріуполь Донецької області та прийняття позитивного рішення щодо встановлення третьої групи інвалідності.

Так, в серпні поточного року медикиня затребувала від чоловіка за таку послугу 3000 доларів США. А на початку грудня уточнила, що така послуга тепер коштуватиме йому 5000 доларів США.

16 грудня поточного року чоловік за її вказівкою прибув до приміщення, де працювала МСЕК, отримав в кабінеті, сусідньому від того, де знаходилася підозрювана, необхідну довідку та передав їй через медсестру 5000 доларів. Після цього такі дії було викрито працівниками правоохоронних органів на місці події.

У разі внесення застави на підозрювану буде накладено ряд обов’язків, серед яких: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без належного дозволу; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до компетентних органів свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

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