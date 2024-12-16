Какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя на общей системе налогообложения — разъяснение

В налоговой перечислили, какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя в общей системе налогообложения.

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, какие расходы не включаются в состав расходов предпринимателя по общей системе налогообложения.

Отмечается, что статьей 177 Налогового кодекса Украины (далее – НКУ) определено налогообложение доходов, полученных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяйственной деятельности, кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения.

Согласно п.п. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 НКУ не включаются в состав расходов предпринимателя:

расходы, не связанные с ведением хозяйственной деятельности таким физическим лицом - предпринимателем;

затраты на приобретение, самостоятельное изготовление основных средств и затраты на приобретение нематериальных активов, подлежащих амортизации;

расходы на приобретение и содержание основных средств, определенных абзацами восьмым – десятым п.п. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 НКУ;

документально не подтвержденные расходы.

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