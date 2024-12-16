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Які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування — роз’яснення

23:12, 16 грудня 2024
У податковій перерахували, які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування.
Які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування — роз’яснення
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Податкова служба у Харківській області пояснює, які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування.

Зазначається, що статтею 177 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

Відповідно до п.п. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця:

  • витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою - підприємцем;
  • витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
  • витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених абзацами восьмим - десятим п.п. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ;
  • документально не підтверджені витрати.

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податкова підприємець

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