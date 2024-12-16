Які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування — роз’яснення

Податкова служба у Харківській області пояснює, які витрати не включаються до складу витрат підприємця на загальній системі оподаткування.
Зазначається, що статтею 177 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) визначено оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.
Відповідно до п.п. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 ПКУ не включаються до складу витрат підприємця:
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