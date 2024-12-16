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Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд практики КГС ВС

17:47, 16 грудня 2024
В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду у складі ВС за вересень – жовтень 2024 року.

Зокрема, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

▪ фраудаторності правочину в межах справи про банкрутство та неефективність способів захисту прав;

▪ закриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи та принцип добросовісності;

 ▪ права податкового органу, який не набув статусу учасника справи, на оскарження судових рішень у справі про банкрутство, відкритій у загальному порядку за заявою кредитора.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки про:

 ▪ підтвердження форс-мажорних обставин у спорі про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку внаслідок її невикористання;

▪ недопустимість ототожнення різних видів антиконкурентних узгоджених дій.

 У постановах у справах щодо корпоративних спорів та корпоративних прав містяться висновки про:

▪ визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників товариства за позовом спадкоємиці мажоритарного учасника товариства;

 ▪ виключну компетенцію загальних зборів учасників ТОВ на затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства та неприпустимість втручання суду в господарсько-управлінську діяльність товариства;

 ▪ застосування норми п. 5 ч. 1 ст. 41 КЗпП у випадку звільнення голови ОСББ.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки щодо:

▪ визначення підсудності спору за позовом іноземної компанії про визнання права власності на морське судно;

 ▪ виключного права співвласників будинку розпоряджатися прибудинковою територією багатоквартирного будинку;

 ▪ правової природи договору з біологічного очищення (біомеліорації) каналу.

У постановах у справах, що виникають із правочинів, зокрема договорів, сформульовано правові висновки стосовно:

 ▪ поширення арбітражного застереження, передбаченого основним зовнішньоекономічним договором, на відносини з переуступки боргу;

 ▪ стягнення шкоди з морського порту.

Також в огляді висвітлено правові висновки з процесуальних питань про:

 ▪ правову природу третейської / арбітражної угоди та порядок, у якому має вирішуватися питання щодо дійсності такої угоди;

▪ обов’язок скаржника надсилати копію апеляційної скарги в паперовій формі іншим учасникам справи у разі подання скарги через свій електронний кабінет;

 ▪ зміну статусу учасника справи з третьої особи на співвідповідача (відповідача). Застосування позовної давності до позовних вимог прокурора.

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