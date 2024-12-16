Україна має лазерну зброю «Тризуб», — командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський також зазначив, що в Україні розвивається проект із застосування дрону-«матки» з двома FPV.

Джерело фото: АрміяInform

Україна вже має у своєму арсеналі лазерну зброю під назвою "Тризуб" і працює над проектом дрона-"матки" з двома FPV. Про це розповів полковник Вадим Сухаревський, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Україна стала п’ятою країною у світі, яка має у своєму арсеналі лазерну зброю.

"На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки", - сказав Вадим Сухаревський.

Також він додав, що Сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер.

Окремо Сухаревський звернув увагу на розвиток дронів-"матки", які несуть легкі ударні дрони.

"Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-"матки", носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об'єкти противника. Як на мене, це справді прорив", - зазначив полковник.

Сухаревський додав, що масштабування цього проекту є одним із найбільш перспективних напрямів його діяльності.

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