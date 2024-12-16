Украина имеет лазерное оружие «Тризуб», - командующий Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский также отметил, что в Украине развивается проект по применению дрона-«матки» с двумя FPV.

Источник фото: АрміяInform

Украина уже имеет в своем арсенале лазерное оружие под названием "Тризуб" и работает над проектом дрона-"матки" с двумя FPV. Об этом рассказал полковник Вадим Сухаревский, командующий Силами беспилотных систем ВСУ, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Украина стала пятой страной в мире, имеющей в своем арсенале лазерное оружие.

"На сегодняшний день мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты", - сказал Вадим Сухаревский.

Также он добавил, что Силы беспилотных систем сейчас на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

Отдельно Сухаревский обратил внимание на развитие дронов-"матки", которые несут легкие ударные дроны.

"Мы сегодня применяем так называемые дроны-"матки", носители FPV, с глубиной заноса более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. По-моему, это действительно прорыв", - отметил полковник.

Сухаревский добавил, что масштабирование этого проекта является одним из наиболее перспективных направлений его деятельности.

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