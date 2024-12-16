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Дело экс-председателя Счетной палаты Романа Магуты направлено на новое апелляционное рассмотрение, — САП

17:36, 16 декабря 2024
Бывший глава Счетной палат Роман Магут, член палаты Мария Шулежко и ее племянник Максим обвиняются в завладении служебной квартирой.
Дело экс-председателя Счетной палаты Романа Магуты направлено на новое апелляционное рассмотрение, — САП
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На новое апелляционное рассмотрение направлено дело в отношении бывшего председателя Счетной палат Романа Магуты, члена палаты Марии Шулежко и ее племянника Максима. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В частности, Кассационный уголовный суд Верховного Суда частично удовлетворил кассационную жалобу прокурора САП, упразднил постановление Апелляционной палаты ВАКС и направил дело на новое рассмотрение в Апелляционную палату ВАКС.

САП отмечает, что в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, подтверждающих, что указанные лица путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору завладели государственным имуществом, а именно квартирой стоимостью почти 1,4 млн грн (цены по состоянию на конец 2013 года).

Приговором ВАКС от 6 апреля 2023 года экс-председатель и член Счетной палаты и ее племянник признаны невиновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного преступления.

Апелляционная палата ВАКС оставила это решение по-прежнему.

Не соглашаясь с указанными решениями судей, прокурор САП обращусь с кассационной жалобой в Верховный Суд.

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САП апелляция ВАКС Высший антикоррупционный суд

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