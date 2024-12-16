Справу ексголови Рахункової палати Романа Магути скеровано на новий апеляційний розгляд, — САП

Колишнього голову Рахункової палат Романа Магуту, члена палати Марію Шулежко та її племінника Максима обвинувачують у заволодінні службовою квартирою.

На новий апеляційний розгляд скеровано справу стосовно колишнього голови Рахункової палат Романа Магути, члена палати Марії Шулежко та її племінника Максима. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, Касаційний кримінальний суд Верховного Суду частково задовольнив касаційну скаргу прокурора САП, скасував ухвалу Апеляційної палати ВАКС та скерував справу на новий розгляд до Апеляційної палати ВАКС.

САП зазначає, що у ході досудового розслідування було зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що указані особи шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою заволоділи державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн грн (ціни станом на кінець 2013 року).

Вироком ВАКС від 6 квітня 2023 року ексголову та члена Рахункової палати та її племінника визнано невинуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у зв’язку із відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення.

Апеляційна палата ВАКС залишила це рішення без змін.

Не погоджуючись з указаними рішеннями суддів, прокурор САП звернуся з касаційною скаргою до Верховного Суду.

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