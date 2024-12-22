Стало известно, как ГНС будет обновлять перечень добропорядочных налогоплательщиков

Список формируется ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня марта, мая, августа и ноября.

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Государственная налоговая служба обнародовала Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Главное управление ГНС во Львовской области отметило, что Перечень формируется ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня марта, мая, августа и ноября (Закон Украины от 18.06.2024 № 3813-IX).

Рассчитанные средние показатели, которые используют для формирования Перечня, публикуют в течение 5-ти рабочих дней после утверждения Перечня.

Ранее Даниил Гетманцев анонсировал обнародование первого перечня добропорядочных налогоплательщиков.

Добавим, могут ли юрлица и предприниматели попасть в перечень добропорядочных плательщиков.

Также сообщалось, можно ли отказаться от обнародования данных в перечне добропорядочных налогоплательщиков.

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